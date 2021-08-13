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Эксперты не выявили следов взрывчатки в автобусе в Воронеже

Происшествия

Экспертная группа не обнаружила следов взрывчатки в автобусе в Воронеже, где произошел взрыв, сообщил источник "Интерфакса".

Эксперты не выявили следов взрывчатки в автобусе в Воронеже

По данным собеседника агентства, предварительно эксперты не нашли бризантные взрывчатые вещества. Специалисты проведут взрывотехническую и биологическую экспертизы.

По одной из версий, на крыше автобуса разместили газовые баллоны. После взрыва они были разорваны, выбили стекла и сорвали обшивку, отметил источник "Интерфакса". При этом другой источник заявил, что автобус не имел газовых баллонов.

Новая версия взрыва автобуса основана на технической неисправности оборудования автобуса. Об этом правоохранители сообщили ТАСС. В конструкцию автобуса могли быть внесены изменения, которые повлекли за собой взрыв в ходе неверной эксплуатации.

При этом оба источника подтверждают отсутствие следов взрывчатых веществ.

Напомним, вчера, 12 августа, в Воронеже взорвался автобус. Пострадало 19 человек, один из них скончался. Возбуждено уголовное дело. Криминалисты выехали на место происшествия.

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Эксперты не выявили следов взрывчатки в автобусе в Воронеже
Автор: Владан Джурич, Редактор: Ольга Алексеева
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