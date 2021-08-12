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"Шансов найти живыми практически нет": источник о пропавших при крушении Ми-8

Происшествия

Шансов найти живыми восемь человек, которые числятся пропавшими без вести после падения вертолёта Ми-8 в озеро на Камчатке, практически нет, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Шансов найти живыми практически нет": источник о пропавших при крушении Ми-8

Как сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора Камчатского края Владимира Солодова, обломки вертолёта, рухнувшего 12 августа в Курильское озеро, находятся на глубине более 130 метров. У водолазов МЧС нет возможности работать там.

В связи с этим власти края попросили военных направить на место происшествия подводные роботизированные аппараты для поисков обломков Ми-8 и пропавших людей.

В районе места происшествия развернут полевой лагерь. Там находятся спасатели и водолазы. При краевом правительстве создали штаб по ликвидации последствий крушения вертолёта.

Напомним, на борту потерпевшего крушение на Камчатке вертолёта находились три члена экипажа и 13 туристов. После падения Ми-8 удалось спасти восемь человек. Четверо из них госпитализированы в краевую больницу.

По информации СКР, в связи с катастрофой на Курильском озере следователи завели уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Сотрудники СКР выехали на место крушения вертолёта.

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Крушение вертолета Ми-8 в Хабаровске: погибли шесть человек
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева
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