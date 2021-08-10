Минобороны РФ подало в суд на производителя ракет "Союз"

Министерство обороны РФ требует взыскать 2,4 миллиарда рублей с самарского АО "Ракетно-космический центр "Прогресс", который производит ракеты-носители "Союз". Соответствующий иск принял Арбитражный суд Москвы.

"Прогресс" является предприятием "Роскосмоса", которое выпускает ракеты-носители "Союз" и космические аппараты, а также разрабатывает перспективные носители "Союз-5", "Союз-6", "Амур-СПГ" и сверхтяжелые ракеты.

По заказу оборонного ведомства РКЦ "Прогресс" создает космические аппараты"Барс-М" и "Раздан", а также обеспечивающий модуль для аппаратов радиотехнической разведки серии "Лотос-С1".

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