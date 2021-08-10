Против последователей Навального возбудили уголовное дело

Против соратников Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова возбудили уголовное дело. Их обвинили в сборе средств для финансирования "Фонда борьбы с коррупцией"* и "Штабов Навального"*. Эти организации признаны экстремистскими и запрещёнными на территории Российской Федерации.

Пятого августа в Сети разместили видео с Леонидом Волковым, руководителем "Штабов Навального"*, и Иваном Ждановым, директором "Фонда борьбы с коррупцией"*. Оппозиционеры заявили, что продолжат свою деятельность, призвали помогать им, в том числе деньгами по ссылке. Также Волков и Жданов рассказали о способах поддержать движение финансово, при этом остаться анонимным и не попасться правоохранителям.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, что Иван Жданов — фигурант ещё одного уголовного дела, поскольку отказался удалять фильм "Он вам не Димон". Кроме того, оппозиционера обвиняют в создании НКО, которая посягает на личность и права граждан. Против Леонида Волкова возбуждено уголовное дело о склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий.

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