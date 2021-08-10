Московский суд приступит к рассмотрению иска Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.
Навальный обратился в суд, поскольку Песков заявил, что оппозиционер работает со спецслужбами Запада. Пресс-секретарь также отметил, что все озвученные слова Навального против действующей власти — это приказ иностранных агентов.
Алексей Навальный настаивает на том, чтобы слова Пескова были опровергнуты и опубликованы на сайте Кремля.
В Пресненском суде также пояснили, что в иске не предусмотрена денежная компенсация.
Рассмотрение дела должно было начаться несколько месяцев назад, но оно было дважды отклонено. В первый раз из-за ошибок в составлении иска. Во второй раз заседание было перенесено для сбора дополнительных сведений.
Рассмотрение начнется в 11:30. О присутствии истца и ответчика на заседании информация не поступала.
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