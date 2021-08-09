Мужчина с ножом ворвался в детский сад в Петербурге

В Санкт-Петербурге вооруженный ножом мужчина ворвался в частный детский сад, расположенный в Кудрово, сообщает администрация района.

Инцидент произошел в детсаде "Маленькая страна". Судя по кадрам опубликованной в Сети видеозаписи, мужчина залез на крышу и беспокойно ходит по ней. На замечания прохожих кричит: "Вызывай ментов". По данным свидетелей происшествия, петербуржец находится в неадекватном состоянии.

На место ЧП прибыли полицейские. Судя по всему, правонарушитель успел скрыться. Полицейские проверили здание детского сада и не нашли никого. Устанавливается личность мужчины. Выясняются все обстоятельства случившегося.