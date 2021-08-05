СМИ: пара сатанистов призналась в убийствах петербужца и москвички

Пара сатанистов из Москвы призналась в ритуальных убийствах двух человек, а также в расчленении жертв и каннибализме.

Как сообщает телеграм-канал Mash на Мойке, изначально правоохранители взяли двоих москвичей за наркотики. Однако впоследствии задержанные сознались в убийствах москвички и петербужца, которые числятся пропавшими без вести с 2016 года. На момент исчезновения обоим было по 27 лет. Предполагаемые жертвы задержанных входили в тусовки эзотериков и сатанистов.

Сообщается, что житель Санкт-Петербурга пропал в августе 2016 года. Он уведомил родственников, что отправляется в поход с московскими друзьями. Последний раз молодой человек вышел на связь из Приозёрска Ленинградской области.

Безуспешно разыскиваемая с июня 2016 года жительница Москвы, предположительно, погибла в лесу на территории Карелии. Она согласилась поехать туда после того, как познакомилась с одним из задержанных и, по информации СМИ, решилась вместе с ним совершить ритуальное убийство.

В правоохранительных органах пока не прокомментировали сообщение телеграм-канала о задержании сатанистов.

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