В Москве школьница попала в больницу после укола неизвестным веществом на улице

В Москве 15-летняя школьница попала в больницу после укола неизвестным веществом, сделанного на улице незнакомцем.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, о происшествии заявил в полицию отец девушки. По его словам, инцидент произошел вечером 2 августа неподалеку от военного училища на улице Головачева, где школьница гуляла с товарищами.

К девушке подошел незнакомец в кофте с капюшоном, спросил, как попасть на улицу Краснодонскую, затем начал преследовать школьницу и в какой-то момент вколол ей неизвестное вещество.

По словам девушки, сначала она потеряла сознание, однако потом смогла дойти до контрольно-пропускного пункта военного училища, где ей вызвали бригаду "скорой помощи".

В настоящее время москвичка госпитализирована в больницу имени Филатова. У нее выявлены симптомы отравления и след от укола на левой ягодице. Следов сексуального насилия не обнаружено.

В главном управлении МВД по Москве сообщили о проведении проверки в связи с инцидентом на улице Головачева.

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