Московский суд признал Любовь Соболь виновной по "санитарному делу"

Экс-юриста Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь признали виновной в подстрекательстве к нарушению эпидемиологических правил. Это произошло на незаконной акции в Москве. Об этом рассказал адвокат Соболь Владимир Воронин.

Судья ещё не дочитала приговор по "санитарному делу", но защита уже уверена, что он — обвинительный. Адвокат объяснил:

"Судья, по сути, зачитывает обвинительное заключение, составленное следствием и утверждённое прокуратурой".

Ранее московский суд оштрафовал Дани Акеля на 100 тыс. рублей за нарушение санитарных норм во время несанкционированной акции. Он стал первым преступником по статье "Нарушение санитарных норм".

Помимо Соболь и Дани Акеля, участниками дела стали Олег Навальный, участница Pussy Riot* Мария Алёхина, руководительница "Альянса врачей" Анастасия Васильева и часть активистов Фонда борьбы с коррупцией*.

Ранее суд признал Фонд борьбы с коррупцией* и штабы Навального* экстремистскими организациями. По словам обвинения, сотрудники этой организации разжигали в обществе ненависть к власти и регулярно вовлекали в незаконные массовые акции несовершеннолетних.

* Экстремистская организация, запрещённая в России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.