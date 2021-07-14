Кому и зачем нужны донаты ФБК*

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин ответил на вопросы журналистов издания The New Yorker, касающиеся бывшего юриста ФБК* (экстремистская организация-иностранный агент, запрещенная в РФ) Любови Соболь. По словам бизнесмена, она вместе с Алексеем Навальным его всячески демонизировали, пытаясь разными способами связать с руководством страны, передает слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Также предприниматель отметил, что Соболь показала себя плохим юристом. При этом ее главной задачей в структуре Навального было выставить российскую власть с негативной стороны.

Пригожин подчеркнул, что при этом Навальный и его приспешники расхищали средства на донатах, о чем сейчас регулярно заявляют СМИ и правоохранительные органы. Чтобы скрыть это, они пытаются создать себе образ "политрепрессированных".

Кроме того, бизнесмен указал на то, что имеет безупречную финансовую историю, а свой бизнес он построил с нуля.

Ранее Пригожин подал иск к Соболь за распространение ложной информации, порочащей его честь и репутацию. Предприниматель потребовал взыскать с соратницы Навального компенсацию за нанесенный моральный вред.

* признан иноагентом, экстремистская организация запрещена в РФ