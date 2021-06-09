ФБК*, "Штабы Навального"* и ФЗПГ* суд признал экстремистскими организациями

Мосгорсуд в среду, 9 июня, удовлетворил иск прокуратуры о признании ФБК*, ФЗПГ* и общественного движения "Штабы Навального"* экстремистскими организациями.

"Решением Московского городского суда удовлетворено административное исковое заявление прокуратуры города Москвы к некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан", общественному движению "Штабы Навального", — сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Кроме того, суд принял решение о незамедлительном прекращении деятельности Фонда борьбы с коррупцией. Московская прокуратура выразила удовлетворение решением суда. По мнению обвинения, оно законно и обоснованно, поскольку сотрудники этой организации не только разжигали в обществе ненависть по отношению к представителям власти, но и регулярно вовлекали в незаконные массовые акции несовершеннолетних, создавая тем самым угрозу их здоровью и жизни.

Защита ФБК намерена обжаловать решение суда в установленном законом порядке. Об этом заявила адвокат Валерия Ветошкина.

"Мы обжалуем сегодняшнее решение суда в течение 10 суток, отведенных нам законом", — сообщила она агентству ТАСС.

* Экстремистская организация, запрещённая в России.

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