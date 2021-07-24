В Ставрополе убили заместителя начальника уголовного розыска

В Ставропольском крае произошло громкое убийство. Ранее этот регион стал лидером новостной повестки из-за задержания начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как киллер подошёл к автомобилю высокопоставленного сотрудника полиции и расстрелял его с близкого расстояния. В грудь полицейского злоумышленник выпустил всю обойму огнестрельного оружия.

От полученных ранений мужчина скончался на месте. После этого отечественная легковушка с киллером покинула место преступления.

Погибший — заместитель начальника уголовного розыска отдела полиции города Ставрополя Руслан Абовян.

Личность подозреваемого удалось идентифицировать. Им оказался 44-летний Заурбек Кениев.

В городе объявлены планы "перехват" и "сирена". Машину потом нашли около села Курсавка.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.