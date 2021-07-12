Убийство в прямом эфире: в США во время Live в Instagram застрелен рэпер

Убийство американского рэпера было запечатлено в прямом эфире в Instagram спустя несколько минут после начала трансляции.
21-летний Дижон Ривера, известный как "индийский красный мальчик", сидел в своей машине, разговаривая через Instagram Live с другом, когда зазвучали выстрелы.
"Музыкант был убит выстрелом в лицо, — сообщают местные СМИ. — На видео молодой рэпер вздрагивает после выстрела, задыхается и бормочет "обратитесь за помощью", прежде чем рухнуть".
Прибывшая "скорая" констатировала "смерть на месте происшествия".
Подписчики Риверы, которые смотрели трансляцию, делятся в Сети:
"Это видео Индийского Красного мальчика жестоко. В одну минуту вы громко смеетесь, в следующую минуту вы задыхаетесь, прося о помощи", — прокомментировал один из пользователей Twitter.
Другие утверждали, что клип был "ужасным", и сожалели, что "видели его".
Полиция подтвердила, что они нашли 21-летнего мужчину мертвым на переднем сиденье автомобиля, у лобового стекла которого было несколько пулевых отверстий.
По неподтвержденным данным, Ривера был членом Bloods — печально известной уличной банды Лос-Анджелеса.
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