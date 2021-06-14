Есть информация о шести пострадавших в результате взрыва на АЗС.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в числе тех, кого затронул взрыв, — двое сотрудников МЧС, которые незамедлительно прибыли на место после сигнала о ЧП.
Площадь возгорания в данный момент составляет 800 квадратных метров.
На автозаправке продолжают взрываться емкости и баллоны с топливом.
Пожару присвоен третий уровень сложности.
Причина воспламенения выясняется.
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