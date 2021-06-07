Мужчина в Удмуртии набросился на полицейского с топором

В Удмуртии был задержан мужчина, ударивший топором полицейского. Инцидент произошёл 6 июня.
Сотрудников полиции на адрес вызвали медики скорой помощи, приехавшие на вызов к пожилой женщине, но её сын не дал госпитализировать мать.
После прибытия полицейских мужчина оказал сопротивление. Сначала он бросил в них бутылкой воды, а затем взял топор и ударил им по руке одного из сотрудников. После этого мужчина был задержан.
Против нападавшего было открыто дело по статье 318 УК РФ за применение насилия в отношении представителя власти. Суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста.
Мужчине за нападение на полицейских грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
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