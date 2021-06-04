В Архагельске мать получила тюремный срок за истязания дочери

Суд признал виновной жительницу Архангельска виновной в издевательствами над дочерью. Следствие установило, что 41-летняя женщина избивала и морила голодом девятилетнюю девочку.
Женщина систематически избивала ребёнка, не следила за его гигиеной и не кормила. Девочка постоянно болела педикулёзом, сообщает СК РФ по региону.
Суд приговорил женщину к тюремному сроку на 2 года и 5 месяцев колонии общего режима. Кроме того, жительница Архангельска должна будет выплатить органам опеки сумму в размере 100 тысяч рублей.
Свою вину женщина не признала. Ребёнок был отправлен в детский дом.
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