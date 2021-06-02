Житель Анивского района Сахалинской области пережил встречу с агрессивным медведем. 1 июня у реки Лютюги животное напало на мужчину в то время, как он шёл проверить рыболовную сеть.
Сахалинец во время нападения быстро сориентировался и притворился мёртвым. Мужчина получил травмы головы и рук, но медведь ушёл обратно в лес.
Мужчина самостоятельно обратился в больницу. Его состояние оценивается как стабильное, сообщает "Сахалин Инфо".
СМИ позже сообщили о ещё одном нападении медведя в этом районе. В полиции информацию о втором пострадавшем не подтвердили.
Анивское лесничество ведёт поиски агрессивного животного. На данный момент они не дали результатов.
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