Сахалинец спасся от медведя, притворившись мёртвым

Житель Анивского района Сахалинской области пережил встречу с агрессивным медведем. 1 июня у реки Лютюги животное напало на мужчину в то время, как он шёл проверить рыболовную сеть.

Сахалинец во время нападения быстро сориентировался и притворился мёртвым. Мужчина получил травмы головы и рук, но медведь ушёл обратно в лес.

Мужчина самостоятельно обратился в больницу. Его состояние оценивается как стабильное, сообщает "Сахалин Инфо".

СМИ позже сообщили о ещё одном нападении медведя в этом районе. В полиции информацию о втором пострадавшем не подтвердили.

Анивское лесничество ведёт поиски агрессивного животного. На данный момент они не дали результатов.