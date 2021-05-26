СМИ: Ефремова отправили под домашний арест в Москву

Актёр Михаил Ефремов был доставлен в Москву из колонии в Белгородской области. Осуждённый за ДТП в пьяном виде со смертельным исходом сотрудничает со следствием по делу о наркотиках.

По сведениям "КП", Ефремов согласился сдать людей, которые поставляли ему наркотики. Якобы по программе защиты свидетелей ему организовали особое положение. Следствие считает, что в тюрьме актёру будет небезопасно.

"Мой коллега лично надевал ему браслет на ногу. Он даёт показания по делу о наркотиках. И пока идут следственные действия, ему даже разрешили быть дома в Москве", — приводит "КП" слова сотрудника ФСИН.

Также отмечается, что следственные действия могут идти очень долго. Ефремову разрешены прогулки в радиусе 1 км.

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