Мужчина с ножом напал на прохожих в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полиция ликвидировала мужчину, который совершил нападение с ножом на прохожих. Правоохранительные органы оцепили сквер у железнодорожного вокзала, сообщает E1. ru.

По предварительным данным, мужчина зарезал трёх человек. Полиция пыталась задержать преступника, но он оказал сопротивление. Полицейским пришлось стрелять — мужчина скончался на месте.

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