В Благовещенске задержан "последователь" казанского стрелка

Полиция Благовещенска задержала 17-летнего парня, который угрожал устроить стрельбу в школе №27. В одной из соцсетей подросток написал, что сделает "то же самое", что и Ильназ Галявиев из Казани, сообщает Telegram-канал "Правда.Ру".

11 мая в казанской школе №175 Галявиев убил семерых восьмиклассников и двух учителей. Для нападения он использовал СВУ и помповое ружьё.

В Благовещенске дальше угроз дело не дошло. Школу сразу же эвакуировали, проверили на наличие взрывчатки и ничего не обнаружили. Позже учебный процесс был продолжен.

"Последователя" казанского стрелка задержали и завели уголовное дело о ложном минировании. Подросток заявил, что "просто пошутил".

"Минёру" по статье 207 УК РФ грозит штраф в размере от 500 до 700 тыс. рублей. Максимальная санкция — лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.