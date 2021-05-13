Полиция Благовещенска задержала 17-летнего парня, который угрожал устроить стрельбу в школе №27. В одной из соцсетей подросток написал, что сделает "то же самое", что и Ильназ Галявиев из Казани, сообщает Telegram-канал "Правда.Ру".
11 мая в казанской школе №175 Галявиев убил семерых восьмиклассников и двух учителей. Для нападения он использовал СВУ и помповое ружьё.
В Благовещенске дальше угроз дело не дошло. Школу сразу же эвакуировали, проверили на наличие взрывчатки и ничего не обнаружили. Позже учебный процесс был продолжен.
"Последователя" казанского стрелка задержали и завели уголовное дело о ложном минировании. Подросток заявил, что "просто пошутил".
"Минёру" по статье 207 УК РФ грозит штраф в размере от 500 до 700 тыс. рублей. Максимальная санкция — лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.
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Ильназ Галявиев убил девять человек в казанской гимназии № 175. Виной тому — "абсолютное отсутствие государственной идеологии", считает омбудсмен Татарстана.