Похороны погибших при стрельбе в казанской школе состоятся 12 мая

Глава пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что похороны погибших в результате атаки на школу №175 в Казани состоятся 12 мая. Сегодня в республике день траура, на зданиях приспущены государственные флаги, сообщает "Татар-информ".

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев подорвал в школе два СВУ и расстрелял один из классов. Погибли семеро детей и два учителя.

Ещё 21 человек, в том числе 18 детей, находится в больнице в состоянии разной степени тяжести. По сведениям ТАСС, врачи сейчас рассматривают возможность переправки восьми человек в Москву.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о первом допросе стрелка из Казани. Сегодня суд выберет для него меру пресечения.

Также мы поговорили с психологом Викторией Мещериной о том, почему появляются подобные случаи. В 2018 году в Керчи Владислав Росляков расстрелял учеников и учителей собственного колледжа.

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