Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
МИД назвал источники кибератак на Россию в 2020 году
Кудлоу: кибератаки в США и война ХАМАСА в Израиле – проверка Байдена Россией
Стало известно о состоянии госпитализированной Ларисы Голубкиной
Трамп объяснил, почему мир при Байдене становится нестабильным
Атака хакеров привела к введению режима ЧП во Флориде
В Камеруне в рамках "тесного подавления" двух трансгендеров посадили на пять лет
"Сейчас всё поможет": ЕС готовится к COVID-сертификатам
Савченко возмущена "дешевизной украинцев в Европе"
Шаги вперёд: Киеву пообещали ПДЧ НАТО "при Байдене"

Похороны погибших при стрельбе в казанской школе состоятся 12 мая

Происшествия

Глава пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что похороны погибших в результате атаки на школу №175 в Казани состоятся 12 мая. Сегодня в республике день траура, на зданиях приспущены государственные флаги, сообщает "Татар-информ".

Похороны погибших при стрельбе в казанской школе состоятся 12 мая

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев подорвал в школе два СВУ и расстрелял один из классов. Погибли семеро детей и два учителя.

Ещё 21 человек, в том числе 18 детей, находится в больнице в состоянии разной степени тяжести. По сведениям ТАСС, врачи сейчас рассматривают возможность переправки восьми человек в Москву.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о первом допросе стрелка из Казани. Сегодня суд выберет для него меру пресечения.

Также мы поговорили с психологом Викторией Мещериной о том, почему появляются подобные случаи. В 2018 году в Керчи Владислав Росляков расстрелял учеников и учителей собственного колледжа.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Допрос Ильназа Галявиева
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
МИД назвал источники кибератак на Россию в 2020 году
Кудлоу: кибератаки в США и война ХАМАСА в Израиле – проверка Байдена Россией
Стало известно о состоянии госпитализированной Ларисы Голубкиной
Трамп объяснил, почему мир при Байдене становится нестабильным
Пограничники Португалии насмерть забили украинца-гастарбайтера
Атака хакеров привела к введению режима ЧП во Флориде
В Камеруне в рамках "тесного подавления" двух трансгендеров посадили на пять лет
"Сейчас всё поможет": ЕС готовится к COVID-сертификатам
Савченко возмущена "дешевизной украинцев в Европе"
Шаги вперёд: Киеву пообещали ПДЧ НАТО "при Байдене"
Популярное
Происшествия
Почувствовал себя богом, отказался от родителей: первый допрос стрелка из Казани

Стрелок из Казани Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в 175-й школе, дал первые показания.

Почувствовал себя богом, отказался от родителей: первый допрос стрелка из Казани
В Казани задержали пособника стрелявших в школе
Происшествия
В Казани задержали пособника стрелявших в школе
Происшествия
Стрельбу в казанской школе открыл её бывший учащийся
Происшествия
Учащиеся школы в Казани рассказали, как спасались от стрельбы
Соломон Соловьев Знак зодиака 12 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Игорь Буккер Как не допустить повторения боев на границе Киргизии и Таджикистана Игорь Буккер Любовь Степушова Запад нашёл замену Навальному Любовь Степушова
Происшествия
Психолог рассказала о причинах появления стрелков в школах
Происшествия
В Казани заявили о девяти погибших в результате стрельбы в школе
Запад нашёл замену Навальному
Евросоюз
Запад нашёл замену Навальному
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников