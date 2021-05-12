Глава пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что похороны погибших в результате атаки на школу №175 в Казани состоятся 12 мая. Сегодня в республике день траура, на зданиях приспущены государственные флаги, сообщает "Татар-информ".
Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев подорвал в школе два СВУ и расстрелял один из классов. Погибли семеро детей и два учителя.
Ещё 21 человек, в том числе 18 детей, находится в больнице в состоянии разной степени тяжести. По сведениям ТАСС, врачи сейчас рассматривают возможность переправки восьми человек в Москву.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о первом допросе стрелка из Казани. Сегодня суд выберет для него меру пресечения.
Также мы поговорили с психологом Викторией Мещериной о том, почему появляются подобные случаи. В 2018 году в Керчи Владислав Росляков расстрелял учеников и учителей собственного колледжа.
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Стрелок из Казани Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в 175-й школе, дал первые показания.