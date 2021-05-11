Психолог рассказала о причинах появления стрелков в школах

Психолог Виктория Мещерина в разговоре с "Правдой.Ру" заявила, что трагические эпизоды, наподобие тех, что произошли в школах Керчи и Казани, схожи только поверхностно.

17 октября 2018 года в Керчи Владислав Росляков расстрелял 20 человека в школе. 11 мая 2021 года Ильназ Галявиев в Казани с сообщником открыли стрельбу в школе №175. Оба были вооружены помповым ружьём Hatsan ESCORT.

По словам Мещериной, психологи разбирают каждый подобный эпизод отдельно. Связывает такие происшествия то, что нападающие обычно являются отчаявшимися людьми.

"Такие трагические эпизоды похожи только поверхностно. И каждый раз при индивидуальном разбирательстве выясняются какие-то очень индивидуальные детали. Но то, что их связывает, это некое отчаяние, некая история, которая привела подростков к этому дикому страху и отчаянию. Вот это есть в подобных историях. Как именно он пришёл к этому отчаянию или к этому страху, или к этому сопротивлению, это каждый раз очень по-разному", — заявила Мещерина.

"Всегда есть нездоровая психиатрическая составляющая"

По её словам, также в подобных случаях существует психиатрическое расстройство у нападавшего. Также возможен буллинг во время обучения в школе.

"К сожалению, там всегда есть некая нездоровая психиатрическая составляющая, которая была, как правило, упущена родителями и школой, и всем, чем угодно. Он либо был замкнут, либо не очень социализирован, либо подвержен социальному буллингу в школе. То есть это несчастная история, как правило, где есть страх, где есть отчаяние, где есть такая чудовищная возможность раздобыть оружие. Но, в принципе, все эти истории очень индивидуальны. Каждый раз психологи разбираются с этим достаточно долго", — сказала Мещерина.

"Человек, который берет в руки оружие, защищает себя"

По словам Мещериной, нельзя возлагать вину за подобные инциденты на СМИ или Интернет. Психолог отметила, что любой подросток живёт в реальном мире, где ему, возможно, не уделяется должное внимание со стороны близких.

"Мы же не можем выключить подростка из социального мира, где есть СМИ, где есть кино, где есть интернет. "Интернет — зло". Просто он где-то в реальности достаёт оружие, он же живёт среди реальных людей, которые не замечают того, что ему плохо. Есть люди, которые не обращают внимания на его особенности, есть семья, которая не в контакте с собственным ребёнком. Сценарность, конечно, есть, но это не основополагающая штука. Любой человек, который берёт в руки оружие, защищает себя. А уж от чего он защищает себя?… В принципе, с каждой этой историей надо разбираться индивидуально, индивидуально и ещё раз индивидуально. Но какая-то трагическая составляющая из унижения, из непонимания, из одиночества, из неприятия всегда будет. Как правило, ещё и некая психиатрическая болезнь либо у него, либо у членов семьи. Эта составляющая, как правило, обнаруживается", — заявила психолог.