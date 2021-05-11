Почувствовал себя богом, отказался от родителей: первый допрос стрелка из Казани

Стрелок из Казани Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в 175-й школе, дал первые показания. По словам задержанного, он два месяца назад почувствовал себя богом и отказался от родителей.

Во время допроса Галявиев вёл себя слишком эмоционально, использовал много нецензурной лексики.

"Почувствовал себя богом. Просто осознал я это, осознал я это и всё. Месяца два назад я это осознал. Летом во мне начал пробуждаться монстр. Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел, а сейчас начал ещё больше ненавидеть. Не смейте мне приписывать своё субъективное мнение. Да, я осознал, что я бог. Мне никто об этом не говорил. Я сам осознал. Впервые я сказал это маме. У меня мамы нет, она мне не мать. У меня нет родителей. Я вас всех ненавижу. Отчим? У меня нет отчима. Я от всех их отказался, он все это прекрасно знают", — рассказал Галявиев.

В результате нападения на школу погибли как минимум восемь, по некоторым данным 11, человек. Пострадали более 20. Галявиев действовал с сообщником, которого ликвидировали в здании школы.

Ранее психолог Виктория Мещерина в разговоре с "Правдой.Ру" рассказала о возможных причинах появления стрелков в школах.