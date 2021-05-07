Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Конфликт в Ла-Манше: ЕС напомнил Лондону о "забытых" им пунктах Brexit
В Катаре за растрату арестован министр финансов
Роскосмос опубликовал карту места крушения китайской ракеты-носителя
Президент Литвы намерен испугать ЕС фильмом НВО "Чернобыль"
Лавров: Евросоюз одержим чувством безнаказанности
Россия откажется от патентов на COVID-вакцины
Пока границы закрыты, Инстаграм спасает "Бали на Урале"
Учёные предложили безопасную альтернативу энергетикам из магазина
Семь способов улучшить здоровье кишечника назвала диетолог

Шестиклассница устроила стрельбу в школе в США. Есть раненые

Происшествия

Шестиклассница в США принесла оружие в свою школу в городе Ригби (штат Айдахо), ранила двух учеников и дворника, прежде чем была разоружена учительницей.

Шестиклассница устроила стрельбу в школе в США. Есть раненые

Об инциденте сообщает AP со ссылкой на местные власти.

Полиция прибыла на место после того, как студенты и преподаватели были предупреждены о стрельбе в этом районе. Несколько бригад эвакуировали учеников в соседнее учебное заведение, где они смогли встретиться со своими родителями.

Установлено, что девушка достала из рюкзака пистолет и несколько раз выстрелила.  Учительница сумела разоружить ее и удерживала до прибытия силовиков.

Пострадавшие получили ранения в конечности и их жизням сейчас ничего не угрожает. Причины поступка школьницы выясняет полиция.

"Я молюсь за жизнь и безопасность тех, кто причастен к сегодняшним трагическим событиям", - сказал тогда губернатор штата Брэд Литтл и поблагодарил правоохранительные органы и школьных учителей за "их усилия по реагированию на инцидент".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Безопасны ли наши школы?
Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Эксперт по криптовалютам: после 2025 года биткоин может стоить $1 млн
Конфликт в Ла-Манше: ЕС напомнил Лондону о "забытых" им пунктах Brexit
В Катаре за растрату арестован министр финансов
Роскосмос опубликовал карту места крушения китайской ракеты-носителя
Президент Литвы намерен испугать ЕС фильмом НВО "Чернобыль"
Лавров: Евросоюз одержим чувством безнаказанности
Россия откажется от патентов на COVID-вакцины
Пока границы закрыты, Инстаграм спасает "Бали на Урале"
Учёные предложили безопасную альтернативу энергетикам из магазина
Семь способов улучшить здоровье кишечника назвала диетолог
Популярное
Здоровье и профилактика
Краснеет лицо: почему и что делать

Обычно покраснение лица связано с повышенной эмоциональностью, волнением, а также бывает во время приема острой пищи. Врачи рассказали о симптомах красного лица и как с этим явлением бороться.

Краснеет лицо: почему и что делать
Как бы чего не вышло: британский флот начинает патрулирование Ла-Манша
Новости Европы
Как бы чего не вышло: британский флот начинает патрулирование Ла-Манша
Общество
Вакцину Moderna признали лучшей: почему это разозлило российских специалистов
Азербайджан
В Азербайджане прозвучал призыв обстрелять российских миротворцев 9 Мая
Соломон Соловьев Знак зодиака 7 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Любовь Степушова Комментарий Лаврова по Казахстану оказался неудачным Любовь Степушова Александр Артамонов "Война камней": почему дети Палестины умирают Александр Артамонов
Репродуктология
Расположение плаценты: что нужно знать
Маммология
Молочная железа. Что необходимо знать про грудь
Препарат Moderna стал лучшей в мире коронавирусной вакциной
Здоровье и профилактика
Препарат Moderna стал лучшей в мире коронавирусной вакциной
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников