Шестиклассница устроила стрельбу в школе в США. Есть раненые

Шестиклассница в США принесла оружие в свою школу в городе Ригби (штат Айдахо), ранила двух учеников и дворника, прежде чем была разоружена учительницей.

Об инциденте сообщает AP со ссылкой на местные власти.

Полиция прибыла на место после того, как студенты и преподаватели были предупреждены о стрельбе в этом районе. Несколько бригад эвакуировали учеников в соседнее учебное заведение, где они смогли встретиться со своими родителями.

Установлено, что девушка достала из рюкзака пистолет и несколько раз выстрелила. Учительница сумела разоружить ее и удерживала до прибытия силовиков.

Пострадавшие получили ранения в конечности и их жизням сейчас ничего не угрожает. Причины поступка школьницы выясняет полиция.

"Я молюсь за жизнь и безопасность тех, кто причастен к сегодняшним трагическим событиям", - сказал тогда губернатор штата Брэд Литтл и поблагодарил правоохранительные органы и школьных учителей за "их усилия по реагированию на инцидент".

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