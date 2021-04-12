14-летний подросток из Подмосковья погиб, вдыхая газ

14-летний подросток погиб, вдыхая газ из баллона для заправки зажигалок. Об этом сообщает сайт «Подмосковье Сегодня». Трагедия произошла в Бронницах.

По сообщению пресс-службы ГСУ СК РФ по Подмосковью несовершеннолетний вместе со своим знакомым вдыхали пары газа из баллона возле гаражей. Оба почти сразу потеряли сознание.

Второй подросток через некоторое время очнулся. Увидел, что его приятель лежит на земле и не проявляет признаков жизни. Попытки привести в сознание второго подростка не дали результата.

Выживший подросток вызвал медицинскую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть первого мальчика. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее итогам будет принято процессуальное решение.