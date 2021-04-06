Число фейковых банков в интернете возросло втрое за квартал

На российской территории за первый квартал 2021 года было выявлено более полторы тысячи фишинговых сайтов, "притворяющихся" банками.

Это на 20% больше, чем за тот же период в 2020 году, пишут "Известия". Банк "Тинькофф" сообщает о тройном росте за это же время числа сайтов, почти "в ноль" копировавших стиль банка. А по сравнению с последним кварталом года прошлого их стало больше на 70%.

Фишинговые сайты являются наиболее дешевым и массовым способом обмана граждан. В среднем на их блокировку уходит от 10 до 70 часов, но иногда требуется несколько недель. Их активацию связывают с массовым переходом на удаленную работу.

По данным Роскомнадзора, в первом квартале 2021 года прекращен доступ к 180 сайтам, связанным с незаконной банковской деятельностью.