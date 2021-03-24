В Уфе шестилетний ребёнок выжил после падения из окна 12 этажа.
Как сообщает РИА "Новости", в некоторых Telegram-каналах появилось видео, на кадрах которого видно, как мальчик в верхней одежде падает из окна в сугроб. После падения ребёнок пытался сесть. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу.
"Врачи диагностировали у ребёнка тяжелую сочетанную травму. Вчера он прооперирован. Находится в тяжёлом состоянии", — цитирует агентство источник в региональном минздраве.
По информации издания sterlegrad. ru, Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего.
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