Восемнадцатилетняя девушка выпала с балкона 12 этажа в Ярославле

В Ярославле восемнадцатилетняя девушка погибла после падения с балкона 12 этажа.

Как сообщают "Аргументы и факты", изначально информация о произошедшем распространилась в соцсетях, позже её подтвердили в Следственном комитете. Известно, что инцидент произошёл 17 марта. Девушка выпала с балкона дома на улице Батова.

"В настоящее время следователями и криминалистами выполняются необходимые проверочные мероприятия, назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — цитирует издание сообщение пресс-службы Следственного комитета.