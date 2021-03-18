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Восемнадцатилетняя девушка выпала с балкона 12 этажа в Ярославле

Происшествия

В Ярославле восемнадцатилетняя девушка погибла после падения с балкона 12 этажа.

Как сообщают "Аргументы и факты", изначально информация о произошедшем распространилась в соцсетях, позже её подтвердили в Следственном комитете. Известно, что инцидент произошёл 17 марта. Девушка выпала с балкона дома на улице Батова.

"В настоящее время следователями и криминалистами выполняются необходимые проверочные мероприятия, назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — цитирует издание сообщение пресс-службы Следственного комитета.

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Автор: Максим Щегольков
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