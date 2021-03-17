Торговка на Алтае может ответить за "несуществующих" енотов

Жительница Алтая продавала через интернет несуществующих реально енотов. Двоих таких она якобы собиралась послать в переносках на поезде в Курскую область.

За двоих была предложена общая цена 14 тысяч рублей плюс доплата за доставку. Неизвестно, как выдержали бы такой переезд на поезде реальные животные, но по прибытию состава на вокзал выяснилось: никаких енотов в вагоне нет и не было!

При этом 22 тысячи рублей уже были переведены. Против разместившей объявление женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве, передает Telegram-канал Life Shot.

Ранее там же в Республике Алтай местная жительница пыталась за взятку в 13 тысяч рублей оформить инвалидность для сына.