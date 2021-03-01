На Алтае женщина пыталась дать взятку, чтобы её сына признали инвалидом

В Республике Алтай местная жительница пыталась за взятку в 13 тысяч рублей оформить инвалидность для сына.

Как сообщает издание amic. ru, 48-летняя женщина перевела знакомой на карту три тысячи рублей, а затем передала ещё 10 тысяч. Последняя обещала жительнице Горно-Алтайска передать деньги чиновникам, которые должны были помочь в оформлении инвалидности её сыну.

"Свой преступный умысел злоумышленница не довела до конца по независящим от неё обстоятельствам, поскольку её знакомая обманным путем похитила переданные ей в качестве взятки денежные средства. Она присвоила их себе, изначально не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, умышленно введя обвиняемую в заблуждение о наличии знакомых в комиссии врачей медико-социальной экспертизы", — цитирует издание сообщение пресс-службы СУ СКР по Республике Алтай.

Суд признал женщину виновной в покушении на дачу взятки и назначил ей наказание в виде штрафа в 120 тысяч рублей.