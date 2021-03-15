В Амурской области на территории предприятия обнаружено тело сотрудника завода.
Как сообщает издание amur. info, инцидент произошёл днём 13 марта на территории завода "Автозапчасть" в Свободном. Известно, что погибший — молодой человек 2001 года рождения.
В настоящее время обстоятельства гибели рабочего устанавливают правоохранители, причину смерти мужчины определит судебно-медицинская экспертиза. В местных пабликах в соцсетях предполагают, что причиной смерти сотрудника предприятия стало отравление ацетоном.
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