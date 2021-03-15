Труп рабочего обнаружили на территории завода в Амурской области

В Амурской области на территории предприятия обнаружено тело сотрудника завода.

Как сообщает издание amur. info, инцидент произошёл днём 13 марта на территории завода "Автозапчасть" в Свободном. Известно, что погибший — молодой человек 2001 года рождения.

В настоящее время обстоятельства гибели рабочего устанавливают правоохранители, причину смерти мужчины определит судебно-медицинская экспертиза. В местных пабликах в соцсетях предполагают, что причиной смерти сотрудника предприятия стало отравление ацетоном.