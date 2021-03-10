В Подмосковье в ванной комнате обнаружены трупы жениха и невесты

В Московской области в ванной комнате одной из квартир были обнаружены трупы жениха и невесты.

Как сообщает издание riafan. ru, очевидцем трагедии стал отец погибшего. Мужчина решил позвать своего сына и его невесту из ванной, однако на его призывы никто не отвечал. Тогда москвич обратился за помощью к спасателям.

Из крана в ванной комнате текла вода. Прибывшие на место медики констатировали смерть парня и девушки. Отмечается, что признаков насильственной смерти на телах обнаружено не было.

По факту произошедшего проводится проверка.