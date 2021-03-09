В Красноярском крае 11-летний мальчик спрыгнул в сугроб с крыши сарая и погиб.
Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл в Мотыгинском районе в минувшее воскресенье. Предположительно, мальчик спрыгнул с крыши сарая в сугроб и задохнулся под толщей снега.
"6 марта, около 23:30 (19:30 мск), в следственные органы из полиции поступило сообщение о безвестном исчезновении 11-летнего мальчика. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, через непродолжительное время тело ребенка без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено в огороде за надворными постройками", — цитирует агентство сообщение пресс-службы регионального управления Следственного комитета.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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