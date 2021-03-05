В Тольятти бывшего учителя, работавшего по подложным документам, осудят за жестокое обращение с детьми.
Как сообщает издание samru. ru, в 2019 году мужчина устраивался на работу на должность учителя младших классов и при этом предоставил подложную справку об отсутствии судимости. Ранее в отношении данного лица осуществлялось уголовное преследование за совершение преступления против семьи и детства.
В период работы учителям мужчина неоднократно подвергался дисциплинарным взысканиям за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
Когда обман с документами при трудоустройстве вскрылся, мужчину уволили. Кроме того, на него было заведено уголовное дело. Ход расследования контролируется прокуратурой.
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