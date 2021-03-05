Учителя, работавшего по поддельным документам, осудят в Тольятти

В Тольятти бывшего учителя, работавшего по подложным документам, осудят за жестокое обращение с детьми.

Как сообщает издание samru. ru, в 2019 году мужчина устраивался на работу на должность учителя младших классов и при этом предоставил подложную справку об отсутствии судимости. Ранее в отношении данного лица осуществлялось уголовное преследование за совершение преступления против семьи и детства.

В период работы учителям мужчина неоднократно подвергался дисциплинарным взысканиям за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Когда обман с документами при трудоустройстве вскрылся, мужчину уволили. Кроме того, на него было заведено уголовное дело. Ход расследования контролируется прокуратурой.