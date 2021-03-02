Ребёнка, у которого не хватало рубля на проезд, высадили из автобуса

В Кирове девочку-подростка высадили из автобуса в 20-градусный мороз из-за того, что у неё не хватало на проезд одного рубля.

Как сообщает издание navigator-kirov. ru, инцидент произошёл 25 февраля. Девочка ехала на автобусе, следовавшем по маршруту №33 из посёлка Садаки в Киров. У ребёнка не хватило одного рубля на проезд, и её высадили из маршрутки на улицу в мороз.

"В рамках проверочных мероприятий оценке подлежат действия работников автотранспортного предприятия на предмет соблюдения требования законодательства об организации пассажирских перевозок, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", — цитирует издание сообщение областной прокуратуры.