В Кирове девочку-подростка высадили из автобуса в 20-градусный мороз из-за того, что у неё не хватало на проезд одного рубля.
Как сообщает издание navigator-kirov. ru, инцидент произошёл 25 февраля. Девочка ехала на автобусе, следовавшем по маршруту №33 из посёлка Садаки в Киров. У ребёнка не хватило одного рубля на проезд, и её высадили из маршрутки на улицу в мороз.
"В рамках проверочных мероприятий оценке подлежат действия работников автотранспортного предприятия на предмет соблюдения требования законодательства об организации пассажирских перевозок, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", — цитирует издание сообщение областной прокуратуры.
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