Автобус вахтовиков сгорел на трассе в Красноярском крае

В Красноярском крае на трассе полностью сгорел автобус вахтовиков. Он перевозил 30 человек.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в Балахтинском районе.

"В Балахтинском районе на 121-м километре автодороги Р-257 в 01.55 (мск) 24 февраля от ЕДДС поступило сообщение о загорании заказного автобуса (перевозил вахтовиков из Красноярского Загорья в аэропорт Черемшанка). В результате пожара автобус уничтожен огнём", — цитирует агентство сообщение регионального управления МЧС.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Вахтовики проследовали до места на другом автобусе, следовавшем в той же колонне.