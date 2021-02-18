Мужчина столкнул с обрыва беременную жену, чтобы получить страховку

В Турции местный житель столкнул с обрыва беременную супругу, чтобы получить страховку.

Как сообщает издание amur. info, инцидент произошёл в в провинции Мугла в Долине бабочек. Супруги приехали на утёс, чтобы сделать несколько селфи. В какой-то момент женщина сорвалась и упала вниз с высоты 300 метров.

Муж погибшей сам вызвал спасателей и рассказал им и полицейским, что его жена оступилась и упала.

Однако, правоохранители придерживаются другой версии. Незадолго до произошедшего мужчина оформил на супругу страховку от несчастного случая на 400 тысяч лир, а после гибели жены пытался получить деньги. Стражи порядка уверены, что мужчина столкнул свою супругу из-за денег.

Сам супруг погибшей всё отрицает и утверждает, что его жена сама оступилась и упала. Расследование продолжается.