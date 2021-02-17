Пенсионер угрожал взорвать квартиру родителей президента Украины

На Украине пенсионер из Кривого Рога угрожал взорвать квартиру родителей Владимира Зеленского из-за маленькой пенсии.

Как сообщает издание nation-news.ru, инцидент произошёл 15 февраля. Мужчина позвонил родителям президента Украины и угрожал взорвать их квартиру.

Стражи порядка удостоверились, что родственникам Зеленского ничего не угрожает, а затем преступили к поискам звонившего. Вскоре 59-летнего пенсионера задержали. Выяснилось, что в момент разговора с родителями президента он был пьян. Мужчина объяснил свой поступок недовольством размером пенсии. Задержанный рассказал, что на самом деле не планировал никого взрывать, а лишь хотел пообщаться с президентом.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело, ему грозит до шести лет колонии.