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Пенсионер угрожал взорвать квартиру родителей президента Украины

Происшествия

На Украине пенсионер из Кривого Рога угрожал взорвать квартиру родителей Владимира Зеленского из-за маленькой пенсии.

Как сообщает издание nation-news.ru, инцидент произошёл 15 февраля. Мужчина позвонил родителям президента Украины и угрожал взорвать их квартиру.

Стражи порядка удостоверились, что родственникам Зеленского ничего не угрожает, а затем преступили к поискам звонившего. Вскоре 59-летнего пенсионера задержали. Выяснилось, что в момент разговора с родителями президента он был пьян. Мужчина объяснил свой поступок недовольством размером пенсии. Задержанный рассказал, что на самом деле не планировал никого взрывать, а лишь хотел пообщаться с президентом.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело, ему грозит до шести лет колонии.

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Автор: Максим Щегольков
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