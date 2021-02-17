Сеть подпольных казино обнаружили правоохранители в Магадане

В Магадане правоохранители пресекли работу сети подпольных игорных заведений.

Как сообщает ТАСС, по версии следствия, с ноября 2019 года участники преступной группы вели деятельность трёх подпольных казино. На прошедшей неделе деятельность игорных заведений пресекли правоохранители. Была изъята компьютерная техника, документы и иные доказательства.

"Возбуждено уголовное дело в отношении шести местных жителей, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой")", - цитирует агентство региональное управление Следственного комитета.