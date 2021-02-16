Годовалый ребёнок погиб в ванне в Московской области

В Московской области проводится проверка по факту гибели годовалого ребёнка в ванне.

Как сообщает РИА "Новости", трагедия произошла 15 февраля в Подольске в семье гражданки Киргизии. Во время купания мать на несколько минут оставила в ванне без присмотра двух сыновей 2019 и 2020 годов рождения. В результате, младший ребёнок захлебнулся и погиб.

"Прокуратура установит причины и условия произошедшего. Будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей", — цитирует агентство сообщение прокуратуры Подмосковья.