В Московской области проводится проверка по факту гибели годовалого ребёнка в ванне.
Как сообщает РИА "Новости", трагедия произошла 15 февраля в Подольске в семье гражданки Киргизии. Во время купания мать на несколько минут оставила в ванне без присмотра двух сыновей 2019 и 2020 годов рождения. В результате, младший ребёнок захлебнулся и погиб.
"Прокуратура установит причины и условия произошедшего. Будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей", — цитирует агентство сообщение прокуратуры Подмосковья.
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