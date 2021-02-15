Осужденного за терроризм мужчину нашли мёртвым в колонии

В приморской колонии обнаружено тело осужденного за терроризм мужчины без признаков жизни.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник близкий к расследованию, речь идет о Халиде Хугуеве.

"Осужденный был найден без признаков жизни, управление проводит проверку", — цитирует издание региональное управление ФСИН.

Халид Хугуев был осужден за организацию террористических актов в столичной гостинице "Интурист", а также торговом центре "Охотный ряд" в 1999 году.

Некоторые СМИ сообщают, что Хугуев мог быть убит другими осужденными.