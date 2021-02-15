Остров Русский частично обесточен из-за снежного циклона

Снежный циклон привел к аварии на электрических сетях острова Русского, из-за чего часть территории была обесточена. Об этом РИА Новости сообщил представитель АО "Оборонэнерго".

"Произошла авария, бригада выехала на осмотр", — рассказал собеседник.

По данным Примгидромета, циклон над Японским морем стал причиной снегопадов и метели в регионе. Сейчас по краю отменены часть автобусных рейсов, а глава Приморья Олег Кожемяко поручил по возможности отпустить сотрудников предприятий домой раньше, и отменить занятия в школах при необходимости.