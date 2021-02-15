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Пособников террористов задержали в Сибири

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Новосибирской и Томской областях спецслужбы задержали членов международной террористической организации.

Как сообщает РИА "Новости", задержанных подозревают в финансировании боевиков.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в Новосибирске и Томске пресечена противоправная деятельность участников межрегиональной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Катиба Таухид валь — Джихад", причастных к финансированию террористической деятельности", — цитирует агентство сообщение управления ФСБ по Новосибирской области.

В отношении россиянина и гражданина одной из стран ближнего зарубежья возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу.

По версии следствия, мужчины регулярно переводили средства на карты, используемые террористами.

Автор: Максим Щегольков, Куратор: Александр Михайлов
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