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Работница птицефабрики погибла на производстве в Калужской области

Происшествия

В Калужской области работница птицефабрики погибла на рабочем месте в результате несчастного случая.

Работница птицефабрики погибла на производстве в Калужской области

Как сообщает издание znak. com, руку женщины затянуло в открытый вращающийся механизм конвейера. Правоохранители полагают, что погибшую не проинструктировали по технике безопасности, а на оборудовании отсутствовала необходимая защита и имелся свободный доступ к механизмам.

"По версии следствия, 6 октября 2020 года сотрудница птицефабрики выполняла задание по снятию и укладыванию тушек кур с одного транспортера на другой. Женщина поднесла руку к движущимся механизмам устройства, в результате руку, а затем и все тело женщины затянуло между двумя направляющими колесами. Сотрудница скончалась на месте", — цитирует издание сообщение пресс-службы следственного комитета по Калужской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Автор: Максим Щегольков
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