Полицейский ударил ножом посетителя ресторана на Урале

В Свердловской области во время конфликта сотрудник полиции ударил ножом посетителя ресторана.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в городе Заречный 6 февраля. В ресторане между двумя мужчинами произошёл конфликт. Позже один из его участников догнал оппонента на улице и ударил его ножом.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска установили, что к происшествию может быть причастен сотрудник дежурной части местного отдела полиции. Его вскоре обнаружили в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой подозреваемый будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и привлечён к ответственности", — цитирует издание руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.

Нападавшего полицейского задержали, его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.