В провинции Гедо на юге Сомали потерпел крушение транспортный самолёт. Об этом сообщило издание издание Somali Guardian.
На данный момент никакой информации о пострадавших и погибших не приводится. Причины, по которым разбился борт, также не сообщаются.
Известно только то, что инцидент произошёл недалеко от города Гарбахаррей.
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