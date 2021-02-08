В Сомали потерпел крушение транспортный самолёт

В провинции Гедо на юге Сомали потерпел крушение транспортный самолёт. Об этом сообщило издание издание Somali Guardian.

На данный момент никакой информации о пострадавших и погибших не приводится. Причины, по которым разбился борт, также не сообщаются.

Известно только то, что инцидент произошёл недалеко от города Гарбахаррей.