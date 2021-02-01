Сын блогера погиб из-за упавшего в ванну айфона

Известный арт-блогера Анастасия Сосновская рассказала о гибели своего сына. Мальчик погиб из-за айфона.

Как сообщают "Известия", 12-летний подросток погиб 10 января. Сосновская рассказала, что в минувшую пятницу судмедэксперт сообщил причину смерти. Ребёнок погиб от удара током. Смартфон, который находился на зарядке, упал в ванну, в результате чего мальчик получил удар током.

Женщина рассказала, что телефон "на секунду упал на живот ребёнку", мальчик успел откинуть смартфон из ванны, но было уже поздно. Сыну блогера в течении 40 минут проводили реанимационные мероприятия, но они не принесли результата.

Анастасия Сосновская призвала родителей запретить детям пользоваться телефоном в ванной, а также распространить её историю, чтобы спасти жизни людей.