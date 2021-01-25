Пенсионер покончил с собой в больнице в Челябинске

В Челябинске в одной из городских больниц покончил с собой пенсионер. Проводится проверка.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, тело пенсионера 1930 года рождения было обнаружено в городской клинической больнице №6 22 января. По данным издания kursdela. biz, пожилой мужчина проходил лечение от сопутствующих заболеваний в стационаре.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что в настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.