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В Нью-Йорке разбился медицинский эвакуационный вертолет

Происшествия

Вертолет Национальной гвардии США разбился в северной части штата Нью-Йорк в среду поздно вечером. Погибли трое солдат.

"Медицинский эвакуационный вертолет UH-60 потерпел крушение в Мендоне, пригороде города Рочестер, штат Нью-Йорк, во время выполнения обычной учебной миссии", — говорится в заявлении отдела военных и Военно-морских дел штата Нью-Йорк.

На фотографии, опубликованной в Твиттере, видно огненное пламя и дым, поднимающийся от земли, где разбился вертолет.

В Нью-Йорке разбился медицинский эвакуационный вертолет. фото
© twitter.com

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сказал, что он был "опустошен авиакатастрофой":

"Члены Национальной гвардии — это наши гражданские солдаты, которые добровольно служат и защищают как здесь, так и за рубежом, и я выражаю молитвы и соболезнования от всех жителей Нью-Йорка семье, близким и однополчанам этих почетных героев, которых мы никогда не забудем".

Губернатор распорядился приспустить флаги на всех государственных зданиях до половины штата в четверг, чтобы почтить память " этих ньюйоркцев, посвятивших свою службу нации и государству."

Автор: Ольга Лебедева
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