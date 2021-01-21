В Нью-Йорке разбился медицинский эвакуационный вертолет

Вертолет Национальной гвардии США разбился в северной части штата Нью-Йорк в среду поздно вечером. Погибли трое солдат.
"Медицинский эвакуационный вертолет UH-60 потерпел крушение в Мендоне, пригороде города Рочестер, штат Нью-Йорк, во время выполнения обычной учебной миссии", — говорится в заявлении отдела военных и Военно-морских дел штата Нью-Йорк.
На фотографии, опубликованной в Твиттере, видно огненное пламя и дым, поднимающийся от земли, где разбился вертолет.
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сказал, что он был "опустошен авиакатастрофой":
"Члены Национальной гвардии — это наши гражданские солдаты, которые добровольно служат и защищают как здесь, так и за рубежом, и я выражаю молитвы и соболезнования от всех жителей Нью-Йорка семье, близким и однополчанам этих почетных героев, которых мы никогда не забудем".
Губернатор распорядился приспустить флаги на всех государственных зданиях до половины штата в четверг, чтобы почтить память " этих ньюйоркцев, посвятивших свою службу нации и государству."
По данным, которые предоставляет СМИ пресс-служба американского Белого дома, Дональд Трамп всё-таки уедет из столицы и не останется на инаугурацию Джо Байдена.