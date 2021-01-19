Мёртвую женщину обнаружили в туалете ТЦ Калининграда

В Калининграде в туалете одного из местных торговых центров обнаружили труп женщины. Проводится проверка.

Как сообщает издание klops. ru, инцидент произошёл 18 января. Посетители и сотрудники торгового центра в течение дня не могли попасть в туалет, так как он был заперт изнутри. В завершении рабочего дня около 22:00 часов охранник заведения вскрыл кабинку и обнаружил труп женщины. По предварительной версии, погибшая заперлась в туалете и употребляла спиртное.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Для установления причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза.